Akıllara durgunluk veren olay! Kiracısını evden çıkarmak için 'büyü' yaptı: Soğan, kemik parçaları, fotoğraflar...

19 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:40

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşanan korkunç olay duyanları hayrete düşürdü. Mazı köyünde kaçak define aramak isteyen şahıslar 2 katlı ev aldı. Define aramak için kiracıyı çıkarmak isteyince kavga çıktı. Kiracı ve ev sahibi arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen jandarma şoke eden olayı ortaya çıkardı.

KİRACISINA BÜYÜ YAPMIŞ

Yeni ev sahibinden şikayetçi olan Servet D. birkaç gün önce evi yeni alan şahısların foseptik çukuruna bir şeylerin attıklarını söyledi. Bunun üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri foseptik çukurunda şoke eden olayla karşılaştı. Jandarma ekipleri foseptik çukurunda kiracıların fotoğraflarının bağlı bulunduğu hayvanlara ait kemik parçalarını buldu. Yeni ev sahibinin kiracıları bir an önce çıkartmak için büyü yaptırdığı anlaşıldı. Yaptıkları büyüyü evin foseptik çukuruna attıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

30 METRELİK KUYU KAZMIŞLAR

Çevrede aramalarını genişleten jandarma ekipleri evin bahçesinin başka bir bölümünde yaklaşık 30 metre derinliğinde kazılmış bir çukur gördü. Yapılan araştırmada evi yeni alan kişilerin evin bahçesinde define aradıkları ve evi de define aramak için satın aldıkları ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri evi satın alan 1 kişi ile define arayan bir başka kişiyi gözaltına aldı.

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız gazetecilere yaptığı açıklamada, “Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık. 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için buradaki evi satın almışlar” dedi.