Akıma kapılan 16 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından dram çıktı

06 Ağustos 2024 12:45 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:58

Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, dedi tarafından yapılan inşaatın betonunu sularken dengesini kaybederek düştü.

Düştüğü yerde elektrik kablolarına temas eden çocuk akıma kapıldı. Aile yakınları tarafından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Akçadağ ilçe merkezine getirilerek burada defin edildi.

2 AY ÖNCE DİLEKÇE VERİLMİŞ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz” dedi

ÖLÜMÜN ARKASINDAN DRAM ÇIKTI

Anne babasının bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Batuhan Vahap Akbaş'ı anneannesi ile dedesinin büyüttüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.