Akın akın dönüyorlar! Tatilin bitmesiyle 43 ilin geçiş noktası kilitlendi

09 Eylül 2024 01:14 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 01:21

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi büyükşehirlere dönüş başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun bir trafik yaşandı. Kara yolundaki uzun araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyondan fazla öğrencinin okullarına kavuşacağı pazartesi öncesinde vatandaşlar, büyük şehirlere dönüş yapmak için yollara akın etti. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun trafikle karşılaştı.

KUYRUĞUN SONU GÖZÜKMEDİ

Trafik, araçların tampon tampona ilerlediği seviyeye ulaşırken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Araç trafiği yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ise yağan yağmurdan dolayı da zor anlar yaşadı.

7 AYRI KAZA MEYDANA GELDİ

Ayrıca, akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çeşitli kazalar da meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede 7 ayrı kaza gerçekleşti. Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trafik ekipleri de yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü.