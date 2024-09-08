AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak alarmı: Günlerce devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakent için haftalık hava durum tahminini paylaştı. İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla başlayacak, yağışlar yer yer devam edecek. İşte İstanbul'un 7 günlük hava durumu...
İstanbul pazar gününe sağanak yağışla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ VAR
AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağışın görüleceği bildirildi. Pazartesi, çarşamba ve perşembe için gök gürültülü sağanak alarmı verildi.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji "Erzincan, Gümüşhane, Tunceli" için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.)
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35