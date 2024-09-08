AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak alarmı: Günlerce devam edecek

08 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakent için haftalık hava durum tahminini paylaştı. İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla başlayacak, yağışlar yer yer devam edecek. İşte İstanbul'un 7 günlük hava durumu...

İstanbul pazar gününe sağanak yağışla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ VAR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağışın görüleceği bildirildi. Pazartesi, çarşamba ve perşembe için gök gürültülü sağanak alarmı verildi.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji "Erzincan, Gümüşhane, Tunceli" için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35