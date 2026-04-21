AKOM, İstanbul için alarm verdi! Hava buz kesecek: Planı olanlar dikkat

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Marmara Bölgesi için alarm verdi. Tam havalar ısındı derken, kış ger döndü. Bahar seviyesinde seyreden sıcaklıkları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir seviyede düşeceği bildirilirken, AKOM gün vererek İstanbulluları uyardı.
AKOM yaptığı uyarıda, bugün 18-20°C aralığında seyreden bahar havasının yerini kış soğuklarına bırakacağı bildirildi. AKOM verilerine göre, Çarşamba (yarın) ilk saatlerden itibaren hava sıcaklıkları 6-8°C birden düşüşe geçecek ve soğuk havaya bir de sağanak yağış eşlik edecek.
Hafta ortasından itibaren hava durumu şu şekilde seyredecek:
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|22 Nisan Çarşamba
|Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu
|8°C - 12°C
|23 Nisan Perşembe
|Parçalı bulutlu
|8°C - 13°C
|24 Nisan Cuma
|Parçalı bulutlu
|9°C - 16°C
|Hafta Sonu (Cumartesi ve Pazar)
|Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar kademeli olarak yükselerek 20°C seviyelerine yaklaşacak
|~20°C