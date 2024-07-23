AKOM İstanbul için saat verdi! Şemsiyelerinizi çıkarın, sağanak geliyor

23 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:45

Ev yapmak için 300 bin lira destek verilecek! Kendi evimi yaparım diyenlere müjde

Ev yapmak için 300 bin lira destek verilecek! Kendi evimi yaparım diyenlere müjde

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanaktan sonra bunaltıcı sıcakların az da olsa etkisini kaybedeceği bilidirildi.

28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.