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AKOM İstanbul için saat verdi! Şemsiyelerinizi çıkarın, sağanak geliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:45
AKOM İstanbul için saat verdi! Şemsiyelerinizi çıkarın, sağanak geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiği duyuruldu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanaktan sonra bunaltıcı sıcakların az da olsa etkisini kaybedeceği bilidirildi. 

28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.AKOM İstanbul için saat verdi! Şemsiyelerinizi çıkarın, sağanak geliyor - 1. Resim

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK 

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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