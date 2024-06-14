AKOM İstanbul için saat verip uyardı!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:01
AKOM İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları olabilme ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.
YARINDAN İTİBAREN HAVA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.
SU BASKINLARINA DİKKAT
Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı