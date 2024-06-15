AKOM günler önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşeceğini, sağanak ve fırtınanın hakim olacağını bildirmişti. Tahminlerdeki gibi megakentte hava sıcaklıkları aniden düştü. AKOM'dan İstanbul için yeni bir açıklama geldi.

TARİH VERİLDİ

AKOM'dan bu sabah yapılan açıklamada ise güne 21°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27°C civarında seyredeği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.