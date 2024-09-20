AKOM İstanbul'u uyardı, çok etkili olacak! Kuvvetli yağış için saat verildi

20 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:19

Türkiye genelinde kuvvetli yağışlar etkisini gösteriyor. Meteoroloji raporlarına göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbulluları saat vererek uyardı. İstanbul'da gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşün 18 derece olacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre Türkiye​ genelinde önümüzdeki 1 haftalık süreçte ortalama sıcaklıklarda değişiklik olmayacak. Yurdun doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken İç Anadolu az bulutlu, Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağış​ görülüyor. Akdeniz’de de yağmur etkiliyken Ege Bölgesi’nde hafif yağmur bekleniyor.

AKOM​ UYARDI, SAAT VERDİ

Marmara Bölgesi’nde rüzgar ve kuvvetli yağış beklenirken özellikle İstanbul​ için uyarı yapıldı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış için saat belirtti.

Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların gök gürültülü olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise en düşük 18 derece, en yüksek 25 derece olacağı ön görülüyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Güne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi.

Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.