AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı

04 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:32

Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken AKOM'dan beklenmedik bir sağanak uyarısı geldi. Sıcak havalarla mücadele eden İstanbul'da bir süre serin hava hakim olacak.

AKŞAM SAATLERİNDE SERTLEŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün için yapılan değerlendirmede, metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

Ayrıca, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette eserek akşam saatlerinde sertleşeceği belirtildi.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de 4 şehrimize sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa olarak sıralandı.

Yapılan açıklamaya göre öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.