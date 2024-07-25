AKOM sağanak yağmur için saat verdi! İstanbullular dikkat: Çok kuvvetli geliyor

25 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:26

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için sağanak alarmı verdi. Kent genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ BİTECEK

Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.