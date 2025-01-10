AKOM uyardı: İstanbul buz kesecek! Dondurucu soğuk ve şiddetli yağış için tarih verildi

10 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:57

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği hava sıcaklıkları hafta sonunun gelmesiyle son bulacak. AKOM hafta sonu İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

Ülkenin doğusu kara kışa teslim olurken İstanbul'da adeta bahar yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği megakent için uyarılar peş peşe geldi. İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonu hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği ve sağanak yağışının etkili olacağını bildirdi.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış​ bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık​ düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Haftalık tahmin ise, “11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek” şeklinde açıklandı.

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.