AKOM uyarmıştı: İstanbul'da sağanak gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor
İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da iki gündür devam eden sağanak yağış etkisini gece saatlerinde de göstermeye devam ediyor.
Yoğun yağış dolayısıyla yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların koşarak kaçışı kameraya yansıdı. Aniden bastıran sağanak yağış ve hazırlıksız yakalanan vatandaşların kaçış anı Çengelköy'de kaydedildi.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Öte yandan sağanak yağış nedeniyle, yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu caddeler suyla doldu. Maltepe metrosuna giden güzergahı su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Kartal'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.
Sağanak bir süre sonra Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.