AKOM uyarmıştı: İstanbul'da sağanak gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor

11 Aralık 2024 03:06 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 03:13

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul​'da iki gündür devam eden sağanak yağış etkisini gece saatlerinde de göstermeye devam ediyor.

Yoğun yağış dolayısıyla yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların koşarak kaçışı kameraya yansıdı. Aniden bastıran sağanak yağış ve hazırlıksız yakalanan vatandaşların kaçış anı Çengelköy'de kaydedildi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle, yağmur​ suyu mazgallarının tıkanması sonucu caddeler suyla doldu. Maltepe metrosuna giden güzergahı su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Kartal​'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Sağanak bir süre sonra Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.