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 | Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbullulara 'çok kuvvetli kar yağışı' uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Yurdun büyük kısmını esir alan kar yağışı İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı şiddetini arttırırken AKOM'dan da peş peşe uyarılar geldi. Yapılan açıklamada, çarşamba gününe dikkat çekildi. Megakentte yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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AKOM'dan İstanbullulara 'çok kuvvetli kar yağışı' uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:54

İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı sonunda başladı. Megakette dün akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar etkisine giren İstanbul'da trafik felç oldu, yüzlerce sürücü yollarda kaldı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giren İstanbul için AKOM'dan son dakika açıklaması geldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor.

AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi! AKOM ve valilik uyardı: Uçuşlar tek tek iptal edildi

"ÖZEL ARAÇ YERİNE TOPLU TAŞIMA TERCİH EDİN" UYARISI

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? AKOM duyurdu

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: 18.00'DEN SONRASINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

ÖNEMLİ UYARILAR

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB ekipleri de, dün gece kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası’nda Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

11.916 personel ve 3.375 araç ile tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler alınırken, karın etkili olduğı yerlerde küreme çalışmaları yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı.

Açıklamaya göre İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor.

Şu an 530 erkek ve 96 kadın olmak üzere toplam 626 kişi misafir ediliyor. Kış çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2.000 evsiz vatandaşa destek sağlandı.

Öte yandan, İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.

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