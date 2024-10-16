AKOM'dan sağanak uyarısı! İstanbul buz kesecek: Bu tarihlere dikkat

16 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda sağanak yağışın öğle saatlerinde başlayıp iki gün boyunca devam edeceği bildirildi. Kentte hava sıcaklıklarının düşeceği, hafta boyunca bulutlu bir havanın hakim olacağı açıklandı.

AKOM​'dan yapılan açıklamada, İstanbul​ genelinde öğlenden itibaren etkili olmaya başlayacak sağanak yağış​ için uyarı yapıldı. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz'den giriş yapması beklenirken İstanbul'da da hava sıcaklıkları düştükçe düşecek. Yapılan açıklamada öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların perşembe ve cuma günlerinde de devam edeceği kaydedilirken hava sıcaklıklarında da hissedilir seviyede düşüş yaşanacak.

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İSTANBUL BUZ KESECEK

AKOM tarafından yapılan uyarıda, perşembe ve cuma günlerinde aralıklı sağanak yağışlar beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıkları ise gün içinde 15 derecelere kadar düşecek, geceleri ise termometreler 10 dereceyi gösterecek.