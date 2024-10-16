Tgrt Haber
Haberler>Gündem>AKOM'dan sağanak uyarısı! İstanbul buz kesecek: Bu tarihlere dikkat

AKOM'dan sağanak uyarısı! İstanbul buz kesecek: Bu tarihlere dikkat

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:42
AKOM&#039;dan sağanak uyarısı! İstanbul buz kesecek: Bu tarihlere dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda sağanak yağışın öğle saatlerinde başlayıp iki gün boyunca devam edeceği bildirildi. Kentte hava sıcaklıklarının düşeceği, hafta boyunca bulutlu bir havanın hakim olacağı açıklandı.

AKOM​'dan yapılan açıklamada, İstanbul​ genelinde öğlenden itibaren etkili olmaya başlayacak sağanak yağış​ için uyarı yapıldı. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz'den giriş yapması beklenirken İstanbul'da da hava sıcaklıkları düştükçe düşecek. Yapılan açıklamada öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi. 

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların perşembe ve cuma günlerinde de devam edeceği kaydedilirken hava sıcaklıklarında da hissedilir seviyede düşüş yaşanacak. 

,AKOM'dan sağanak uyarısı! İstanbul buz kesecek: Bu tarihlere dikkat - 1. Resim

İSTANBUL BUZ KESECEK 

AKOM tarafından yapılan uyarıda, perşembe ve cuma günlerinde aralıklı sağanak yağışlar beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıkları ise gün içinde 15 derecelere kadar düşecek, geceleri ise termometreler 10 dereceyi gösterecek. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
istanbulsağanak yağışAkomsoğuk hava dalgası

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...