AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yeni haftada herhangi bir yağış geçişi öngörülmezken, kıştan kalma soğuk rüzgarlar etkisini artıracak. Sıcaklıkların 10 derece civarında düşmesi bekleniyor.
Kuzey yönlü rüzgarların salı gününe kadar kuvvetlenerek esmesi (20-50 km/s) bekleniyor. AKOM yetkilileri, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın belirgin şekilde düşeceği konusunda uyarıda bulundu:
"Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor."
Hafta boyunca gökyüzünün genel olarak açık ve parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. AKOM’un paylaştığı günlük veriler ise şu şekilde:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık (Poyrazın en etkili olduğu gün)
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
Yağış olmamasına rağmen rüzgarın sebep olabileceği soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle deniz ulaşımında poyraz nedeniyle yaşanabilecek olası aksamalara karşı Şehir Hatları ve İDO seferlerinin güncel durumunun takip edilmesi öneriliyor.