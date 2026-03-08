Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte bu hafta yağış beklenmediğini ancak şiddetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceğini duyurdu.

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi () tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yeni haftada herhangi bir yağış geçişi öngörülmezken, kıştan kalma soğuk rüzgarlar etkisini artıracak. Sıcaklıkların 10 derece civarında düşmesi bekleniyor.

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

0:00 100
HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da AKOM'un haftalık raporuna göre, yeni haftada yağış beklenmezken, poyrazın etkisiyle sıcaklıklar 10 derece düşerek hissedilen soğuk artacak.
İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor, gökyüzü parçalı bulutlu olacak.
Kuzey yönlü (poyraz) rüzgarlar salı gününe kadar kuvvetlenerek (20-50 km/s) esecek.
Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar 10 derece civarında düşerek belirgin bir soğuma yaşanacak.
Vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olması ve deniz ulaşımındaki olası aksaklıkları takip etmesi öneriliyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

POYRAZ SERT ESECEK, SICAKLIK DÜŞECEK

Kuzey yönlü rüzgarların salı gününe kadar kuvvetlenerek esmesi (20-50 km/s) bekleniyor. AKOM yetkilileri, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın belirgin şekilde düşeceği konusunda uyarıda bulundu:

"Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli () yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor."

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

HAFTALIK HAVA DURUMU TABLOSU

Hafta boyunca gökyüzünün genel olarak açık ve parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. AKOM’un paylaştığı günlük veriler ise şu şekilde:

9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık (Poyrazın en etkili olduğu gün)

11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

13 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu

14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yağış olmamasına rağmen rüzgarın sebep olabileceği dalgasına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle deniz ulaşımında poyraz nedeniyle yaşanabilecek olası aksamalara karşı Şehir Hatları ve İDO seferlerinin güncel durumunun takip edilmesi öneriliyor.

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek
