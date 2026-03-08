İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yeni haftada herhangi bir yağış geçişi öngörülmezken, kıştan kalma soğuk rüzgarlar etkisini artıracak. Sıcaklıkların 10 derece civarında düşmesi bekleniyor.

Dinle Özetle

AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 100

HABERİN ÖZETİ AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek İstanbul'da AKOM'un haftalık raporuna göre, yeni haftada yağış beklenmezken, poyrazın etkisiyle sıcaklıklar 10 derece düşerek hissedilen soğuk artacak. İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor, gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Kuzey yönlü (poyraz) rüzgarlar salı gününe kadar kuvvetlenerek (20-50 km/s) esecek. Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar 10 derece civarında düşerek belirgin bir soğuma yaşanacak. Vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olması ve deniz ulaşımındaki olası aksaklıkları takip etmesi öneriliyor.

POYRAZ SERT ESECEK, SICAKLIK DÜŞECEK

Kuzey yönlü rüzgarların salı gününe kadar kuvvetlenerek esmesi (20-50 km/s) bekleniyor. AKOM yetkilileri, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın belirgin şekilde düşeceği konusunda uyarıda bulundu:

"Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor."

HAFTALIK HAVA DURUMU TABLOSU

Hafta boyunca gökyüzünün genel olarak açık ve parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. AKOM’un paylaştığı günlük veriler ise şu şekilde:

9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık (Poyrazın en etkili olduğu gün)

11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

13 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu

14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yağış olmamasına rağmen rüzgarın sebep olabileceği soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle deniz ulaşımında poyraz nedeniyle yaşanabilecek olası aksamalara karşı Şehir Hatları ve İDO seferlerinin güncel durumunun takip edilmesi öneriliyor.