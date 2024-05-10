AKOM'dan soğuk hava ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

10 May 2024 15:34 - Güncelleme : 10 May 2024 15:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir sıraladığı uyarılarını yeniledi. Ülke genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı günler hafta sonunda da etkisini sürdürecek.

Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen yağışlı hava için hem İstanbul Valiliği hem de AKOM peşe peşe uyardı.

2 GÜN SÜRECEK

İBB'ye bağlı AKOM yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü akşam saatlerinden itibaren tekrardan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 2 gün boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

VALİLİKTEN SAĞANAK UYARISI

Valilikten yapılan uyarıya göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sarı renkli uyarıya göre, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.