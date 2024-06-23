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Akrabalar arası tarla tartışması kanlı bitti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 08:13 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 08:15
Akrabalar arası tarla tartışması kanlı bitti

Tekirdağ Çorlu’da iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da meydana gelen olayda, iddiaya göre tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı karşıya geldi.

Akrabalar arası tarla tartışması kanlı bitti - 1. Resim

Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi. Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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