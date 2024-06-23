Akrabalar arası tarla tartışması kanlı bitti

23 Haziran 2024 08:13 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 08:15

Naci Görür'den Malatya uyarısı: "Dikkatli olmak gerek"

Naci Görür'den Malatya uyarısı: "Dikkatli olmak gerek"

Tekirdağ'da meydana gelen olayda, iddiaya göre tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı karşıya geldi.

Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi. Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.