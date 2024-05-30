Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Yaralılar var

30 May 2024 05:26 - Güncelleme : 30 May 2024 06:03

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Aynı mahallede oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü. Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. (60) ile kuzeni Naif K.’yi (20) darp etti. Saldırganlardan Yusuf K. yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.