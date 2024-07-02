Akrabalar arasında miras kavgası: Anne ve 2 kızına vahşi saldırı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 23:21 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:25
Adana'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında anne ve 2 kızı, 3 kişi tarafından öldüresiye darp edildi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yüreğir İlçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet A. ve oğulları Hüseyin A. ile Oğuzhan A., Kezban A. ve kızları Elif A. ile Songül A.'ya saldırdı.
Üç kişi, kadınları öldüresiye darp ederken o anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı