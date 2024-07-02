Akrabalar arasında miras kavgası: Anne ve 2 kızına vahşi saldırı

02 Temmuz 2024 23:21 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:25

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yüreğir İlçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet A. ve oğulları Hüseyin A. ile Oğuzhan A., Kezban A. ve kızları Elif A. ile Songül A.'ya saldırdı.

Üç kişi, kadınları öldüresiye darp ederken o anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.