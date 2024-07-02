Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Akrabalar arasında miras kavgası: Anne ve 2 kızına vahşi saldırı

Akrabalar arasında miras kavgası: Anne ve 2 kızına vahşi saldırı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 23:21 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:25

Adana'da  akrabalar arasında çıkan miras kavgasında anne ve 2 kızı, 3 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yüreğir İlçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Akrabalar arasında miras kavgası: Anne ve 2 kızına vahşi saldırı - 1. Resim

Kavga sırasında Mehmet A. ve oğulları Hüseyin A. ile Oğuzhan A., Kezban A. ve kızları Elif A. ile Songül A.'ya saldırdı.

Üç kişi, kadınları öldüresiye darp ederken o anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...