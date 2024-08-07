Akrabalar arasında silahlı taşlı kavga: Darp edilen şahsın kalbi patladı

07 Ağustos 2024 01:34 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 01:36

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Malatya'da gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde akrabalar arasındaki kavgada kan aktı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı.

KALBİ PATLAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.