Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 23:13 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 23:16
Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine meydana gelen olayda aileler arasında arazi kavgası çıktı. Aileler arasında çıkan kavgada silahlar çekildi.
Çatışma sırasında Mehmet G. ve tarlada çalışmakta olan Meral D., silah mermilerinin isabet etmesi sonucu yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Mehmet G. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: tgrthaber.com