Akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

28 Temmuz 2024 23:13 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 23:16

Başıboş hayvanlara yönelik yasanın tamamı görüşülmeye başlandı, TBMM'de yine kavga çıktı

Başıboş hayvanlara yönelik yasanın tamamı görüşülmeye başlandı, TBMM'de yine kavga çıktı

Halef ve selef muhtarlar arasında kavga! Kafası yarıldı, kolu kırıldı: "Anneme tükürmüşler"

Halef ve selef muhtarlar arasında kavga! Kafası yarıldı, kolu kırıldı: "Anneme tükürmüşler"

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine meydana gelen olayda aileler arasında arazi kavgası çıktı. Aileler arasında çıkan kavgada silahlar çekildi.

Çatışma sırasında Mehmet G. ve tarlada çalışmakta olan Meral D., silah mermilerinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Mehmet G. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.