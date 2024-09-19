Akrabaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

19 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:26

Ankara’da alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba olan iki aile birbirine girdi. Bıçaklı kavgada sokak adeta kan gölüne dönerken olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Ankara​'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; fırıncılık işi yapan ve birbirleri ile akraba olan iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga​ çıktı.

BIÇAKLI SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi.

"ETRAFTA KAVGAYI AYIRAN KİMSE OLMAYINCA OLAY BÜYÜMÜŞ"

Yaşanan kavgaya tanık olan esnaf Ramazan Güner şu ifadeleri kullandı:

“Akrabalar arasında çıkmış kavga. Aralarında ekmek satışlarının fazlalığından dolayı husumet varmış. Fırın işiyle ilgileniyorlarmış. Orada ürettiklerini satıyorlarmış. Birbirleriyle daha önce kavga etmişler. Bunun üzerine taraflardan biri, karşı tarafı ölümle tehdit etmiş. Diğer tarafta ‘sizi polise şikayet edeceğiz’ demiş. Birbirleriyle karşılaştıklarında da bu sebepten dolayı kavga etmişler. Birbirlerine bıçakla saldırmışlar. Kavgada önce bir kişi ölmüş, ardından da ölen kişinin oğlu, kuzenini bıçaklayarak öldürmüş. Etrafta da ayıran kimse olmayınca olay büyümüş. 2 kişi ölmüş, 3-4 kişi de yaralanmış. Kargaşa bir saate yakın sürmüş. Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etmiş. 5 kişi de gözaltına alınmış ama sayının daha da artacağını söylüyorlar. Ölenler amca ve yeğeni idi, aynı apartmanda yaşıyorlardı"