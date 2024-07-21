Akrabasını öldürüp cinayet bıçağıyla video paylaştı! Kan donduran sözler: Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim

21 Temmuz 2024 20:18 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:24

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olayda geçtiğimiz yıl iki çocuk arasında çıkan kavgada aileler arasında düşmanlık başladı.

Aile bireylerinden S.K. (17), husumetli oldukları akrabası Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek bıçakladı. Bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kabakulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANLI BIÇAK İLE VİDEO ÇEKİP YAYINLADI

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan 17 yaşındaki cinayet zanlısı kanlı bıçak ile video çekti. Videoda öldürdüğü kişinin ailesine de ölüm tehditleri savuran S.K., "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi.

Kan donduran cinayet sonrası harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısını yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.