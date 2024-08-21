Akran zorbalığı kamerada: Tekme tokat döven 8 çocuk yakalandı

21 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:58

İstanbul Büyükçekmece'de anlaşmazlık yaşadıklarını söyledikleri 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yakalayan 8 çocuk tekme tokat döverek yaraladı.

Yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası yakalandı. Yaşanan anlar ise orada bulunan bir başka çocuk tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı 8 çocuğu gözaltına alındı. Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.