Akran zorbalığı Meclis’in gündeminde! Çocuklar için yol haritası belirlenecek

01 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), giderek artan ve çocukların korkulu rüyası haline gelen "akran zorbalığını" araştırmak amacıyla bir komisyon kuruyor. Türkiye'de yapılan araştırmalar, her 3 öğrenciden 1'inin akran zorbalığına maruz kaldığını gösteriyor.

PISA OECD Ülke Özetleri Raporu'na göre, Türkiye'de "Okulda kendimi dışlanmış hissediyorum" diyen öğrencilerin oranı yüzde 26. Ayrıca, çocukların yüzde 31'i kendini okulun bir parçası olarak hissetmiyor.

SON 5 YILDA YÜZDE 2 ARTTI

Aynı araştırma, zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranının son beş yılda yaklaşık yüzde 2 arttığını ortaya koyuyor. TÜİK'in Türkiye Çocuk Araştırması'na göre ise, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13,8'i diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğruyor.

"AKRAN ZORBALIĞINI ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU" KURALACAK

TBMM'ye "akran zorbalığı" ile ilgili yapılan şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Meclis Dilekçe Komisyonu, konuyu tüm yönleriyle araştırmak amacıyla bu hafta "Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu" kuracak.

GELECEĞE DÖNÜK BİR YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Alanında otorite olan uzman bilim adamları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devlet birimlerinin de çağrılacağı bu alt komisyonda, "akran zorbalığının" engellenmesine yönelik çözüm yolları aranacak ve hazırlanacak raporla geleceğe dönük bir yol haritası oluşturulacak.