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Akran zorbası öğrencilere ceza yağdı!

Sivas'ta bir lisede 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darp edilmesi üzerine yaşanan olayda 1 öğrenci tutuklanırken, 4 öğrenciye ev hapsi verildi. Okul müdürü ve yardımcısına da geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 16:19

Sivas'ta şiddete dönüşen akran zorbalığında, ihmali bulunan okul müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı, 4 öğrenciye ev hapsi verilirken 7 öğrenci de okuldan uzaklaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız, sınıf arkadaşları tarafından darp edilmişti. Yaşananlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş, görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusu üzerine ise gözaltına alınan 9 öğrencinin ifadesine başvuruldu.

ZORBA ÖĞRENCİLERE CEZA YAĞDI

Soruşturma sonucu 1 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında ev hapsi kararı uygulandı. 4 kişi ise serbest bırakıldı. 1 tutuklama, 4 ev hapsi, idarecilere uzaklaştırma kararı verildi Konuya ilişkin Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bir lisede yaşanan ve bir kız öğrencimizin akranları tarafından şiddet görmesi olayı ile ilgili olarak; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Çocuğa Karşı Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama" suçlarından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından 1 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararıyla ev hapsi uygulanmıştır. 4 kişi de serbest bırakılmıştır. İdari soruşturma kapsamında ise söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olup, soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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