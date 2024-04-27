Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener gösterisiyle nefesleri kesti

27 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:07

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Dünya Pilotlar Günü etkinlikleri kapsamında "Amatör ve Sportif Havacılık Sempozyumu" düzenlendi, gösteri uçuşu yapıldı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen sempozyumda, Uçak Sahipleri ve Pilotlar Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Kulaçoğlu, Gordiyon Havacılık Genel Müdürü Fevzi Ak, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Genel Sekreteri Işıl Görenoğlu ile pilotlar Üner Beköz ve Uğur İçbak, katılımcılara havacılıkla ilgili bilgiler verdi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Deneyimlerini de anlatan konuşmacılara, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve Başkan Yardımcısı Semin Öztürk Şener tarafından birer plaket takdim edildi.

Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, etkinlik kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.