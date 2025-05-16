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 | Murat Makas

Aksaray'da 28 yaşındaki kadın vurulmuş halde bulundu

Aksaray'da 28 yaşındaki bir kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kadının birisi tarafından vurulup vurulmadığı araştırılıyor.

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Aksaray'da 28 yaşındaki kadın vurulmuş halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:10

Aksaray’da Tacin Mahallesinde parkta oturan 38 yaşındaki Ali Özdil bir el tabanca sesi ve yardım çığlığı duydu. Ne olduğunu anlayamayan vatandaş parkta silah sesi ve kadın sesinin geldiği yöne doğru gittiğinde bir kadını tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Ali Özdil, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş ve polis ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinde yaptı. Bilinci açık olan F.Ö. (28) cebinde tabanca olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri kadının cebinden tabancayı alarak kontrollü bir şekilde içini boşalttı.

Aksaray'da 28 yaşındaki kadın vurulmuş halde bulundu

BABASINA AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Karın bölgesinden tek kurşunla yaralı olan kadın silahın babasına ait olduğunu söyledi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. F.Ö.'nün yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili kadının intihar mı ettiği, yanlışlıkla kendini mi vurduğu veya birileri tarafından mı vurulduğunu araştırılıyor.

Aksaray'da 28 yaşındaki kadın vurulmuş halde bulundu

Yaşanan olayı anlatan Ali Özdil, "Oturuyordum, yardım çığlığını duydum. Öncesinde silah sesini duydum. Bir kadın yardım istiyordu, beni görünce kendini yere bıraktı. Silah sesini duydum ama silah mı, lastik patlama sesi mi ayırt edemedim" dedi.

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