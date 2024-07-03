Aksaray'da akıl almaz olay! Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi

03 Temmuz 2024 06:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 06:46

Aksaray'da, gece saat 02.00 sıralarında tüfekli, satırlı saldırgan meydan dayağı yedi. Edinilen bilgiye göre, akrabası C.İ.’den (53) haraç istediği iddia edilen O.İ. (41) gece yarısı akrabası C.İ.’yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi. Tüfek ve satırı alıp otomobille akrabası C.İ.’nin evinin önüne gelen O.İ. haracını almak için C.İ.’yi aşağıya çağırdı. Oğlu S.İ. (29) ile aşağıya inen C.İ. haraç almaya geldiğini iddia ettikleri O.İ.’yi darp etti.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS GELENE KADAR ÜSTÜNE OTURUP BEKLEDİ

Polis ekipleri gelene kadar O.İ.’nin kaçmaması için kollarını tutup üzerinde bekleyen C.İ., polis ekiplerinin gelmesi üzerine yaralı şahsa, “Bir daha akıllı oluyorsun. Bunda bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, Akıllı ol oğlum” deyip şahsı “Alın abi” diyerek ekiplere teslim etti. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansa bindirilen O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi. O.İ.’nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.