Aksaray'da alkollü şahıs gazeteciyi bezdirdi: Görevin bu değil

22 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:01

Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı?”

Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı?”

Trafik polisi ile sürücü arasında gülümseten anlar! Sosyal medyada gündem oldu

Trafik polisi ile sürücü arasında gülümseten anlar! Sosyal medyada gündem oldu

Aksaray’da Kalealtı Caddesi'nde 1 hafta önce emniyet ekiplerinin uygulamasında bir otomobil şüphe uyandırdı. Polisin ehliyet ve ruhsat sorduğu 31 yaşındaki T.S’ye alkol muayenesi yapılmak istendi.

Uzun süre polise dil döküp alkol metreye üflemek istemeyen sürücü bir süre sonra, “Çıkmayacağını biliyorum ama üfleyeyim” diyerek girdiği alkol kontrolünde 1,16 promil alkollü çıktı.

''SENİN GÖREVİN BU DEĞİL''

Alkollü direksiyon başında yakalandığını unutup gazeteciye “Ayıp” diyen ve küfür ederek hakaret eden T.S. gazetecinin üzerine yürüyerek defalarca “Senin görevin bu değil” dedi. Polis, sürücüye 6 bin 439 TL para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Yaklaşık 1 hafta sonra Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yapılan bir başka uygulamada yine durumundan şüphelenilen T.S.’nin 34 TS 0068 plakalı otomobili polis ve bekçiler tarafından durduruldu.

GAZETECİ ŞİKAYETÇİ OLDU

T.S. isimli şahıs ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulması nedeniyle bu kez bir başka sürücüyle kontrolden geçirildi. Otomobilin sağ ön koltuğunda otururken yine basın mensuplarını gören T.S. bu kez gazeteciye bekçi ve polislerin yanında el işareti yaparak, “Sana ben” diye tehdit ettiği esnada görüntülendiğini anlayınca elini indirip, “Çek çek” diye talimat verdi.

Denetimin ardından araca yol verilirken gazeteci tehdit, küfür ve hakaretten şahıstan şikayetçi oldu.