Aksaray'da eski eş dehşet saçtı! Genç kadın sokak ortasında 14 yerinden bıçaklandı

23 Aralık 2024 07:57 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:58

Aksaray'da meydana gelen korkunç olayda genç kadın evine girmek istediği sırada eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. 14 yerinden bıçaklanan kadının hayati tehlikesi sürüyor. İşte kan donduran olayın detayları...

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Kan donduran olay Aksaray'da meydana geldi. Eşinden 1,5 yıl önce boşanan A.A.Ş evine girmek istediği sırada, eski eşi Gürsel G. bir anda saklandığı yerden çıkıp genç kadının önünü kesti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eski eş Gürsel G. bıçakla genç kadına saldırdı.

TAM 14 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 14 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.