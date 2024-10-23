Aksaray'da kadına şiddet! Cadde ortasında eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Ekim 2024 12:59 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:02

Aksaray'da caddede çocuklarıyla yürüyen 25 yaşındaki B.T, yanına gelen eski eşi ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle genç kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından dövüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadına şiddet​​ haberinin adresi Aksaray​... 25 yaşındaki B.T. 2 çocuğuyla Kılıçaslan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde, eski eşi E.Ö. ve yanındaki kız arkadaşı N.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyünce eski eş ve kız arkadaşı genç kadına saldırdı. HASTANEYE KALDIRILDI Darbedilen B.T, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, polis merkezine götürüldü. Taraflar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. OLAY ANI KAMERADA Görüntülerde, caddede çocuklarıyla yürüyen B.T'nin yanına gelen iki kişi tarafından darbedilmesi yer alıyor. İlgili Haberler Feci kaza göz göre göre geldi! Yasağa rağmen dönünce... Üsküdar'da polise çekiç ve silahlı saldırı! Yaralılar var