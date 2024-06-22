Aksaray'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

22 Haziran 2024 19:52 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:53

Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla atarken, aracın hurdaya döndüğü kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray - Konya Karayolu 65. kilometresi Bozcamahmut köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ü.Y. idaresindeki 68 ABA 175 plakalı Kia marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Otomobilin ters dönüp hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan 2 çocuk yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.