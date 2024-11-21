Aksaray'da korkunç cinayet! Kardeşi gördüğü manzara karşısında şoke oldu

21 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:15

Aksaray'daki korkunç cinayet 44 yaşındaki Nargül Adak'a ulaşamayan yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. Ablasına ulaşamayan genç kadın, Nargül Adak'ın evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Yerde kanlar içinde ablasını gören kadın çığlık çığlığa dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Adak'ın öldüğünü belirledi.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Korkunç cinayet​ bu kez Aksaray​'da işlendi. Bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gelip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş ablası Nargül Adak'ı tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde yerde buldu.

ABLASINI O HALDE GÖRÜNCE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Gördüğü manzarayla şoke olan kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadının öldüğünü belirlendi.

EŞİYLE SÜREKLİ KAVGA EDİYORDU

Mahalle sakinlerinin ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.'nın peşine düştü. Şahsın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu öğrenen polis ekipleri ilçede şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ölen kadının eniştesi Ali A., "Hanımla köyden geldik. Hanımım, ‘Ablamı bir yoklayım' dedi. Eve girdi ve ‘İçeride kanlar içinde yatıyor, ölmüş' diye bağırarak çıktı. Kocasıyla arası açıkmış. Polis karakolu da biliyor, birlikleri yoktu. Sürekli kavga ederlerdi" dedi.

"2-3 HAFTA ÖNCE YİNE KAVGA ETTİLER"

Mahalle sakinlerinden Ömer Günay (39) ise “Olay şöyle oldu, ben burada çalışanım. Kadın geldi buraya yattı bacım ölmüş diye. Yukarı çıkıp baktık olayı gördük. Aşağıya inip polisi aradık. Yukarıda cenazeyi gördük. Zaten karı koca sürekli tartışıyorlardı. Bundan 2-3 hafta önce yine kavga ettiler. Polis ekipleri de gelmişti” diye konuştu. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde incelemeler yaparken, yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.