Aksaray'da 'pes' dedirten anlar! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı! Yakalanınca polisi tehdit etti

19 Aralık 2024 07:41 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:09

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan kişiyi ekipler kıskıvrak yakaladı. Alkollü sürücünün yakalanmasının ardından polisin imtihanı başladı. Sürücünün polisleri valiye şikayet etmekle tehdit etti. İşte 'pes' dedirten anlar...

Aksaray​'da meydana gelen olayda rutin kontrollerini gerçekştiren polis ekipleri lüks bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçmayı tercih eden sürücü akaryakıt istasyonunda bir araca çarparak kaçarken polis ekipleri de peşine takıldı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Aksaray-Ankara Karayoluna çıkan alkollü sürücü çok gitmeden tali yola döndüğü esnada önce kaldırıma, sonra da trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüsü, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle çok kaçamadan yakalandı. Yakalanmasına rağmen polis ekiplerine ısrarla sürücünün kendisi olmadığını söyleyen sürücü S.A. ile polis arasında tam bir imtihan başladı.

TERÖRİST YAKALASAN BU MUAMELEYİ YAPMAZSIN

Polise güçlük çıkaran alkollü sürücü, memurlara karşı da olmayacak sözler sarf etti. Polis ekiplerinin görevini yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü S.A., “Ne yaptık abi? Özür dilerim, terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın komiserimi özür dilerim. Ben sakinim, olabilir. Ben bir insana zarar vermedim, bir şey yapmadım” dedi. Ardından ısrarla arabayı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü kendi senaryosunu kendi yazıp polis memurlarına böyle okudu; “Ben arabayı kullanmıyorum. Kardeşim, arabayı ben kullanmıyorum. Ben gideceğim, beni durdurabileceğin bir kavram yok. Araç benim üzerime, adam alkollü kaçmış. Benim suç unsuru bir kavramım yok. Beni burada durduramazsın. Bu arkadaş arabayı vurdu, kaçtı gitti buradan. Ben burada kaldım. Ben bu arabayı kullanmıyordum. Birbirimizi yormayalım.”

MEMURLARI VALİYLE TEHDİT ETTİ

Polis memurlarına bağıran alkollü sürücüye ters kelepçe takıldı. Ardından sürücü bu kez de polis memurlarına, “Yarın sayın valime gittiğim zaman 'Bu hareketlerde bulunduk' dersiniz, bu kelimeleri de söylersiniz” diye valiyle tehdit etti. Polisin hala tatlı dille sürücüyü araca bindirmeye çalışmasına rağmen kendinden istenen kimliğe, “Lan ne yapacaksın kimliğimi sen benim” diye bağırarak cevap veren sürücü, araca bindikten sonra da polis memurlarını azarlayarak, “Kapat lan, çok konuşma kapat” dedi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada muayeneden geçirilen sürücünün yapılan kan testinde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken araç çekici marifetiyle otoparka kaldırıldı.