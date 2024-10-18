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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 08:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:19

Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan otobüs Aksaray-Ankara karayolunun yaklaşık 40. km’sinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatının kaybettiği 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Feci kaza Aksaray​'da meydana geldi. Balıkesir​ Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan otobüs Aksaray-Ankara karayolunun yaklaşık 40. km’sinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatının kaybettiği 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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