Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Ekim 2024 08:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:19

Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan otobüs Aksaray-Ankara karayolunun yaklaşık 40. km’sinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatının kaybettiği 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.