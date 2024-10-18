Aksaray'daki feci yolcu otobüsü kazası kamerada! 6 kişi hayatını kaybetti!

18 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:22

Aksaray'da meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken korkunç kaza kameralara saniye saniye yansıdı. İçişleri BakanI Yerlikaya'dan kazayla ilgili açıklama geldi. "1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü" diyen Yerlikaya Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza​ Aksaray​'da meydana geldi. Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan Nurhan Hazer idaresindeki yolcu otobüsü​ sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray-Ankara karayolu Acıpınar mevkiinde şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatının kaybettiği 34 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 7 kişinin öldüğünü, 2'si ağır toplam 33 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından kaza anına ait kamera kaydı görüntüsünün paylaşan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yerlikaya kaza ile ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı. "1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü" diyen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 ‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı."