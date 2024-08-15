Aksaray’ı hüzne boğan kaza: Anneanne ve 2 yaşındaki torunu öldü!

15 Ağustos 2024 21:22 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:23

Aksaray'da servis minibüsü 2 canın ölümüne neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nin hareketli sokaklarından birinde meydana gelen olay tüm ilçeyi hüzne boğdu. Komşular, göz yaşlarına boğuldu.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 7533 sokak 7. etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.M. (65) idaresindeki 68 S 0765 plakalı servis minibüsü, kavşaktan dönerken Selver Karataş (62) ve torunu 2 yaşındaki Damla Yağmur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik çocuk ve anneannesi otobüsün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112, AFAD ve UMKE ekipleri otobüsün altında sıkışan küçük Damla Yağmur'u kurtarmak için seferber oldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bu sırada kazada yaralanan anneanne sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan minik Damla'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan anneanne Selver Karataş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ç.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken minik Damla ve anneannesinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.