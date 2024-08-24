Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

24 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 08:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi başta olmak üzere, bazı ilçelerde etkili oldu.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Sağanak sonrasında Coğlaki ve Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kavşaklarda biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kireçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yoluna düşen kayalar da araçlara zarar verdi.

Kentte, Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin son raporuna göre, kentte bugün de sağanak yağış bekleniyor.