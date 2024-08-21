Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Polis drone ile yakaladı

21 Ağustos 2024 16:07 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:07

Adana’da ehliyeti olamayan bir şahıs trafik polislerinden kaçmaya başladı. Polis, kaçan şahsı dron ile takip edip aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca sonrası yakaladı.

Denetim sırasında polis kontrol noktasına yaklaşan motosiklet sürücüsü F.C., yol kenarında bekleyen diğer motosiklet sürücüleri tarafından uyarılması üzerine kaldırıma çıktı. Bir süre motosikletiyle kaldırımda ilerleyen F.C., daha sonra caddeye inip polislerin yanından geçerek yoluna devam etmek istedi.

Trafik polislerinin durumu fark edip durdurmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

PARA CEZASI ALDI

Bunun üzerine bölgede önlem alan motosikletli trafik polisi, kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polisi, takip ettiği sürücü F.C.'yi bir süre sonra durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçan F.C.'ye sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmaktan 12 bin 977 lira, polisin "dur" ihtarına uymamaktan bin 506 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza uygulandı.

Kaçış ve yakalanma anı dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.