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Alacak-verecek meselesi meydan savaşına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 03:26 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 03:33

Aksaray'da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavga adeta meydan savaşına döndü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis memurları havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezde 2 grup arasında kavga yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, B.A., H.A. ve E.A. isimli şahıslarla M.A., U.A. ve A.A. isimli 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 tarafında yakınları kavgaya dahil oldu. Tarafların taşlı ve sopalı kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, öldüresiye birbirlerine saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti.

Alacak-verecek meselesi meydan savaşına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada - 1. Resim

Olayı ayırmaya çalışan polis ekipleri, tarafların kalabalık olması nedeniyle havaya ateş açtı. Defalarca havaya ateş açan polisleri hiçe sayan taraflar kavgaya devam ederken, polisin 2 gurup arasında kaldığı o anlar da kameraya yansıdı. 

4 KİŞİ YARALANDI

Çok sayıda polis memurunun müdahale ettiği olayda 1'i ağır 4 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bir şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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