Alacak-verecek meselesi meydan savaşına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada

06 Eylül 2024 03:26 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 03:33

Aksaray'da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavga adeta meydan savaşına döndü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis memurları havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

Tatil merkezinde 6 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Tatil merkezinde 6 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezde 2 grup arasında kavga yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, B.A., H.A. ve E.A. isimli şahıslarla M.A., U.A. ve A.A. isimli 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 tarafında yakınları kavgaya dahil oldu. Tarafların taşlı ve sopalı kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, öldüresiye birbirlerine saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti.

Olayı ayırmaya çalışan polis ekipleri, tarafların kalabalık olması nedeniyle havaya ateş açtı. Defalarca havaya ateş açan polisleri hiçe sayan taraflar kavgaya devam ederken, polisin 2 gurup arasında kaldığı o anlar da kameraya yansıdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çok sayıda polis memurunun müdahale ettiği olayda 1'i ağır 4 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bir şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.