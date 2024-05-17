Alacak verecek meselesinde kan aktı: Keserle saldırıp yaraladı!

17 May 2024 13:46 - Güncelleme : 17 May 2024 13:47

Yurt dışından telefon getirenler için karar verildi, tüm ayrıntılar belli oldu

Yurt dışından telefon getirenler için karar verildi, tüm ayrıntılar belli oldu

Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda, alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. ve Samet C. telefonda birbirlerini tehdit etti.

OLAY ANI KAMERADA

Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.