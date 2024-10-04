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Alacak-verecek meselesinde kurşun yağdı: 4 araç zarar gördü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 02:52 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 02:55

Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü.

Çorum'a bağlı Tekceviz Sokaklar'da hareketli saatler yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S. K. ve B. K. ile C. S. ve E. Y. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alacak-verecek meselesinde kurşun yağdı: 4 araç zarar gördü - 1. Resim

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 4 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullanılan silaha ve olay yerine atılan bıçağa el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alacak-verecek meselesinde kurşun yağdı: 4 araç zarar gördü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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