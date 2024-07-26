Alacaklısını eşinin gözünün önünde öldürmüştü! Korkunç cinayetin sebebi ortaya çıktı 

26 Temmuz 2024 17:55 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:57

Akrabasını öldürüp cinayet bıçağıyla video paylaştı! Kan donduran sözler: Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim

Akrabasını öldürüp cinayet bıçağıyla video paylaştı! Kan donduran sözler: Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kırşehir’e gelen polis memuru R.K., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisi S.A.’nın evine gitti.

Tartışma kısa sürede alevlendi ve R.K., evde S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası silahını çeken polis memuru eşinin ve çocuklarının gözleri önünde alacaklısını vurdu.

KORKUNÇ CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru R.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde işlediği cinayetin sebebini açıkladı. R.K.'nin ifadesinde; öldürdüğü S.A.'dan 1 milyon TL alacağı olduğunu ve bu yüzden evine gittiğini söyledi.

Hayatını kaybeden S.A. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Ali Çam Cami'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

"BİRİNİ VURDUM, GELİN ALIN"

Korkunç cinayet sonrası polis ekiplerini arayarak 'ben birini öldürdüm gelin alın' diye kendini ihbar eden R.K., yaşadığı süreci ifadesinde anlattı. R.K.'nin ifadesinde; borç içerisinde olduğunu ve bunalıma girdiğini, S.A. ile evinde tartışırken sinirlerine hakim olamayarak kendine ait silahlı ateşlediğini söylediği öğrenildi.