Alaçatı'daki bir liralık dondurma olay olmuştu: İşletme sahibi konuştu

14 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:20

Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, 5 top dondurmanın fiyatının bin 50 TL olduğu iddiası sosyal medyada viral oldu. Yapılan bu paylaşım sonrası Alaçatı yine pahalılıkla gündeme gelirken, gözler Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamaya hazırlanan tatil merkezine çevrildi.

"HESAP BİN 50 DEĞİL, 700 TL"

Söz konusu işletme sahibi Ömer Gökdoğan, kendini savunarak, bir top dondurmanın 70 TL'den satışının yapıldığını söyledi. Gökdoğan, hesabın bin 50 TL değil, 700 TL olduğunu öne sürdü.



3 kişinin iş yerine geldiği ifade eden işletme sahibi, bu kişilerin 3 ekstra fiyatlı külah, biri Antep fıstıklı 7 top dondurma aldığını söyledi.

'DİĞER KÜLAHIN EKSTRA ÜCRETİ YOK'

Paylaşımdan sonra zor durumda kaldıklarını, vergi memurlarının ziyarete geldiğini ifade eden Gökdoğan, özel olarak hazırlanan bir külahtan ekstra ücret alındığını söyledi.



Gökdoğan, "Şimdi o arkadaşlar biraz abartmışlar. Onların mizacı öyle, bazı yerlere gidip yüksek meblağ fiyat ödüyorlar. Burayı da işte yüksek meblağ gibi gösterdiler. Bayağı bir dondurma seçtiler. Zaten hepsi büyük külah da aldı. Bir külahın ekstra 70 lira ücreti var, diğer külahın ekstra ücreti yok. Zaten fiyat listemiz var.

O arkadaşlar büyük külahta aldılar. Antep fıstıklı aldılar ki Antep fıstığı bakın şurada 140 lira yazıyor. Zaten işin gerçeği toplam fiyat bin 50 TL değil, 700 lira; yani 3 kişi dondurmayı 700 lira aldılar. Bence fiyat çok abartıldı,; sosyal medyada olsun, diğer yerler olsun büyütüldü. Saçma sapan bir hal aldı" dedi.

'NORMAL ŞEHİRLERE GÖRE 2 KATI OLMASI PAHALI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Alaçatı'ya tatile gelen bazı vatandaşlar fiyatların normal olduğunu söylerken, bazıları ise fiyatları pahalı buldu. Berrin Navruz (50), aynı işletmeden 3 top dondurmayı 200 liraya aldıklarını anlattı.

Navruz, "İzmir merkezde topu 30 lira desek, 2 katı. Turistik bir yer olarak baktığımızda, aman aman yüksek değil; ama normal şehirlere göre 2 katı olması da pahalı olduğunu gösteriyor. 200 lira bir dondurmaya verdik" diye konuştu.