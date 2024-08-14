Alanya'da kahreden kaza! Babanın çabası yetersiz kaldı, anne ve kızı ölüme uçtu

14 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:47

Alanya'daki lük otelde tatile geldiler kâbusu yaşadılar! Bomba gibi patladı her yer kan gölüne döndü

Alanya'daki lük otelde tatile geldiler kâbusu yaşadılar! Bomba gibi patladı her yer kan gölüne döndü

Alanya'da meydana gelen korkunç kaza izleyenleri dehşete düşürdü.

Emre-Esma Alıcı çifti 1 yaşındaki kızları Fatma Ela'yı da alarak gezmek için safari araçlarına binerek evlerinden çıktı.

Araçta bir problem çıktı ve çalışmadı. Emre Alıcı, kontrol etmek için aşağı indiği sırada aracın el freni bir anda boşalıp yokuş aşağı kaymaya başladı.

Can havliyle aracı durdurmaya çalışan adamın çabaları yetersiz kaldı. Cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

İNŞAAT MALZEMELERİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜLER

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.