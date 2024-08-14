Alanya'da kahreden kaza! Babanın çabası yetersiz kaldı, anne ve kızı ölüme uçtu
Antalya’nın Alanya ilçesindeki korkunç kaza kameralara an be an yansıdı. Safari aracının el freni boşaldı. Bu sırada aracı durdurmaya çalışan babanın tüm çabaları yetersiz kaldı. 10 metreden uçan araçta bulunan anne ve 1 yaşındaki kızı feci şekilde hayatını kaybetti.
Alanya'da meydana gelen korkunç kaza izleyenleri dehşete düşürdü.
Emre-Esma Alıcı çifti 1 yaşındaki kızları Fatma Ela'yı da alarak gezmek için safari araçlarına binerek evlerinden çıktı.
Araçta bir problem çıktı ve çalışmadı. Emre Alıcı, kontrol etmek için aşağı indiği sırada aracın el freni bir anda boşalıp yokuş aşağı kaymaya başladı.
Can havliyle aracı durdurmaya çalışan adamın çabaları yetersiz kaldı. Cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.
İNŞAAT MALZEMELERİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜLER
Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.