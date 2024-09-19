Alanya'da kan donduran olay! Çöplükte bebek cesedi bulundu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 17:30 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:32
Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, bebek cesedi buldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Türkler Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde kan donduran bir olay yaşandı. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler, yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu.
BEBEĞİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Bebek cesedini bulan işçiler, durumu hemen ekiplere bildirdi. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu neyin nesi be böyle canım acıdı