Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti

30 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:46

Türkiye'inin önde gelen medya kuruluşlarından Albayrak Medya Grubu kederli bir gün yaşıyor. Şirket yönetim kurulundan Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak yaşadığı evinde fenalaşarak 91 yaşında vefat etti.

12 Nisan 1933 doğumlu Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesinin, bugün günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki Aile Kabristanlığı'na defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla Ahmet Albayrak'ı telefonla aradı. Erdoğan, Albayrak'a başsağlığı diledi. Gülbeyaz Albayrak’ın vefatı nedeniyle bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset, spor ve medya dünyası başta olmak üzere çok sayıda isim de taziye mesajı yayımladı.