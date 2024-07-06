Aldatan sevgilisini önce dövdü sonra bıçakladı!

06 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:33

İstanbul Kağıthane en yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrenen genç kız çılgına döndü.

İddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.

YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

SEVGİLİSİNİ ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı.

Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.